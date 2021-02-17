Еще три перевозчика из Челябинска намерены повысить цены в своих маршрутках

Рассказываем, каких направлений это коснется

Три компании-перевозчика из Челябинска: «Трейд-Авто», «Аль-Транс» и «Урал-Дом» — заявили о желании поднять цены в своих маршрутках с 20 марта, сообщает городское управление транспорта.

Чиновники получили уведомления о повышении цен на четырех маршрутах:

№ 62 «Автоцентр — Мехколонна» — с 25 до 28 рублей;

№ 24 «Приборостоительная — Сад „Мичуринец“» — с 25 до 28 рублей;

№ 66 «Училище — Станция Шершни» — с 25 до 28 рублей;

№ 85 «поселок Нивосинеглазово — ул. Мамина» — с 25 до 28 рублей.

По закону компании обязаны предупредить город о поднятии ценника за 30 дней. Однако это не означает, что цены все-таки будут повышены. Год назад перевозчики также уведомили чиновников об изменении цен, но до реального повышения не дошло.

Со своей стороны город обратился к бизнесу с просьбой оставить ценник на прежнем уровне.

Ранее о своем намерении повысить цены на 17 городских маршрутах заявили еще несколько представителей отрасли. Полный перечень маршрутов с указанием даты введения новой цены можно увидеть по этой ссылке.