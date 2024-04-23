Еще пять модульных пунктов полиции появится в Челябинской области до конца года

Сотрудники смогут оперативно реагировать на сообщения жителей

В Челябинской области до конца года планируют возвести еще пять модульных пунктов полиции, сообщили в министерстве общественной безопасности региона.

В области работают уже семь таких пунктов: в поселках Вахрушево, Зуевка и Железнодорожный Копейского городского округа, в поселках Белоносово Еткульского района, Цвиллинга Чесменского района, Новый Урал Варненского района, а также в селе Миасском Красноармейского района.

«Мы видим важность наличия таких пунктов полиции. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера выделено 60 миллионов рублей на строительство», — подчеркнула министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина.

Пункты полиции с модульной конструкцией достроят в поселке Комсомольском Брединского района, в селе Дробышево Троицкого района, в поселках Арсинском Нагайбакского района, Черноборском Чесменского района, в деревне Круглое Красноармейского района.

«Такие пункты полиции удобны не только местным жителям, но и сотрудникам ведомства. Это позволяет оперативно реагировать на жалобы жителей и приходить на помощь», — отметил начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН по Красноармейскому району подполковник полиции Александр Уфимцев.

Модульный пункт полиции работает и в Челябинске. Сотрудники полка ППС будут нести службу на электромобилях и электроквадроциклах.