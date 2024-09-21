Еще одну школу в Челябинске перевели на дистант из-за случаев пневмонии

В здании проведут дезинфекцию

В Челябинске вслед за школой № 121 на дистант перевели школу № 105, расположенную на АМЗ. Там также зафиксировали случаи заболевания внебольничной пневмонией. По предписанию Роспотребнадзора ребята будут учиться дома с 20 по 29 сентября, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Минобра.

«Школы переходят на дистанционный формат в соответствии с предписанием управления Роспотребнадзора по Челябинской области, данные меры являются противоэпидемическими. С 20 по 29 сентября на такую форму обучения была переведена школа № 105 Челябинска»,— уточнили в ведомстве.

Учреждение ждет традиционная в таких случаях дезинфекция.

Напомним, ранее несколько случаев внебольничной пневмонии зафиксировали в школе № 121. Школьников перевели на дистант до 28 сентября.