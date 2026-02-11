Еще одну морозную ночь обещают жителям Челябинской области 12 февраля

Сильный ветер сохранится

В четверг, 12 февраля, в Челябинской области еще будет прохладно, а ночью кое-где даже морозно. Местами может пройти слабый снег, а из-за сильного ветра возможны метели, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −23°C, днем на порядок выше — около −10°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западный, 5—10 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит минус 21—26°C, в горах чуть ниже — около −18°C. Днем — минус 8—13°C. Местами вероятен небольшой снег. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать до 14 метров в секунду.

Уже через несколько дней синоптики обещают потепление. А в конце февраля, по прогнозам, морозы вернутся в Челябинскую область.