Еще один герой Южного Урала стажируется в правительстве Челябинской области

Наставником у Никиты Болоченцева стал заместитель председателя правительства Юрий Кузнецов

В Челябинской области продолжается программа «Герои Южного Урала», которая помогает участникам СВО начать новую жизнь. Еще один боец, Никита Болоченцев, начал стажировку в правительстве региона. Он уже прошел первый этап обучения.

«Программа была серьезно организована, много нового узнал. Особенно приятно было разных лекторов слушать. На лекциях отвечали на наши вопросы, предлагали варианты дальнейшего развития программы», — цитирует Никиту Болоченцева пресс-служба правительства региона.

Участник СВО отметил, что первый модуль был интенсивным, но главное — он помог ему адаптироваться. Никите важно было ощутить поддержку и на федеральном, и на региональном уровне. Он высоко оценил шанс получить образование и начать новую карьеру.

Наставник участника программы, заместитель председателя правительства Юрий Кузнецов, поддержал стажера и пообещал помощь.

В программе участвует 60 человек, отобранных на конкурсе, и еще 19 ждут своей очереди. Об этом доложил губернатор Алексей Текслер президенту России Владимиру Путину в ходе его рабочего визита в Челябинскую область 16 июля. Обучение проходит в Челябинском филиале РАНХиГС и включает очные модули, стажировки и работу с наставниками. По завершении обучения участники получат диплом государственного образца. Программа разработана по аналогии с федеральным проектом «Время Героев» и учитывает специфику региона.