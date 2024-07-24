Еще две территории очистили от мусора в Челябинске

На полигон вывезли более трех тонн отходов

В Челябинске еще на двух территориях ликвидировали крупные свалки. От бытовых отходов и строительного мусора очистили площадку на улице Северный луч и территорию вдоль объездной дороги по улице Чапаева в поселке Новосинеглазово, сообщили в пресс-службе администрации города.

«На полигон вывезли в общей сложности более 3,2 тысячи тонн строительного и бытового мусора»,— уточнили в мэрии.

В начале июля от мусора очистили территории вблизи Новосмолинского карьера и карьера Песчаный.

До 20 сентября планируется ликвидация еще трех свалок, расположившихся на площади 38 тысяч квадратных километров. Это территории около ГСК «Железнодорожный», вдоль дороги к ТЭЦ-3 и восточнее Челябинского электродного завода.