Еще две челябинские УК лишились права на обслуживание 47 многоквартирных домов

Без лицензии остались компании «Авилум» и «Деметра»

Из реестра лицензий челябинских управляющих компаний исключены две организации — «Авилум» и «Деметра». Такое решение приняла Госжилинспекция Челябинской области, сообщает «Федерал-Пресс».

Причина — неоднократные грубые нарушения лицензионных требований при управлении домами. В итоге компании лишились права на обслуживание 47 многоквартирных домов.

В администрации Челябинска сейчас решают, кто будет содержать эти дома дальше. Собственники могут на общем собрании выбрать новую управляющую организацию самостоятельно.

Ранее лицензии лишили УК «Мой дом Урал» и «ДЕЗ Калининского района». Они грубо нарушали лицензионные требования.