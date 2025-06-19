Еще два жителя Челябинской области вернулись из украинского плена

Оба они из Троицка

Россия и Украина продолжают обмен военнопленными. На этой неделе домой вернулись два бойца из Троицка, сообщила в личном телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Обмен военнопленными продолжается, и это вселяет в родных и близких надежду. Сегодня хорошая новость пришла в две южноуральских семьи из Троицка», — пишет омбудсмен.

Обоим бойцам по 31 году. Один был в плену год. Молодой человек был на связи с супругой. Вместе они добились изменения статуса «без вести пропавший» на «военнопленный». Это позволило включить южноуральца в список на обмен.

Второй боец провел в плену четыре месяца. Мужчина был ранен и очень боялся потерять ногу. Боец связался по телефону с родной сестрой, и она также помогла ему попасть в списки на обмен пленных.