Сегодня, 1 сентября, на улицы Челябинска вышли еще два новых низкопольных трамвая модели 71-628, они работают на 17-м и 20-м маршрутах, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Всего по городу сейчас ездят четыре таких вагона, еще шесть проходят обкатку.

Трамваи новой модели производства Усть-Катавского вагоностроительного завода произведены специально для Челябинска. Они низкопольные и обеспечивают комфорт для пассажиров с колясками и маломобильных горожан. Вагоны оснащены Wi-Fi, USB-портами для подзарядки гаджетов, мультимедийным комплексом, кондиционером и системой обогрева.

Первые два низкопольных трамвая начали работать в Челябинске 5 августа. До конца года город получит в общей сложности 30 таких вагонов.