Еще девять новых автобусов выйдут на дороги Копейска

В округе продолжают оптимизацию системы общественного транспорта

Для повышения связанности центра Копейска с отдаленными поселками, входящими в состав городского округа, для муниципалитета закупят еще девять новых автобусов. Об этом Алексей Текслер сообщил в ходе визита в Копейск в среду, 31 января, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Закупка находится на его личном контроле, подчеркнул глава региона.

«За последние годы приобретено значительное количество единиц транспорта. В ближайшее время еще девять автобусов поступят в город и скоро выйдут на линию. Это дополнительно к тем 24 машинам, которые были закуплены ранее. Плюс на днях были отыграны дополнительные поселковые маршруты по регтарифу, чтобы обеспечить лучшую связанность поселков Копейска. Так что вопрос улучшения работы общественного транспорта держу на особом контроле. Эту работу городская администрация совместно с министерством транспорта и дорожного строительства региона активно продолжает», — прокомментировал Алексей Текслер.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Копейске определили новых перевозчиков для четырех автобусных маршрутов. Контракты с ними заключены до 30 июня 2024 года. С 1 января в городе полностью изменили систему работы общественного транспорта, отказавшись от маршруток и заменив их автобусами нового поколения. Реформа стала возможна благодаря поступлению в Челябинскую область большой партии подвижного состава в конце минувшего года.