Еще четыре района Челябинской области готовятся стать муниципальными округами

В Челябинской области продолжается реформа местного самоуправления

Тема преобразования ряда районов в округа стала одной из ключевых на совещании губернатора Челябинской области Алексея Текслера с главами муниципалитетов и членами правительства. Встреча состоялась 22 октября.

Инициативу о преобразовании в округа выдвинули в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. Уже известен положительный опыт Коркинского, Саткинского и Каслинского округов.

Глава региона поручил главам разъяснить жителям смысл и преимущество преобразований.

«Важно максимально приблизить местную власть к людям, сделать муниципальные услуги качественными и доступными для жителей», — сказал губернатор.