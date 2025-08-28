Еще больше участников СВО бесплатно получат землю на Южном Урале

Такое право получили участники частных военных компаний и действующие бойцы

Законодательное собрание Челябинской области поддержало инициативу губернатора Алексея Текслера о расширении категорий участников специальной военной операции, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков и денежной выплаты взамен таких земельных участков.

Соответствующее решение узаконено в четверг, 28 августа.

Право на землю получили участники частных военных компаний, а также бойцы, которые еще продолжают свое участие в специальной военной операции.

До этого участники СВО могли подавать заявление на выделение участка только после демобилизации.