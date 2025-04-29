Еще больше тысячи пар получили награду «Семейное счастье» в Челябинской области

До конца недели им направят выплаты

В конце апреля еще свыше тысячи супружеских пар удостоены награды «Семейное счастье». До конца недели им будут перечислены выплаты от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Знак отличия „Семейное счастье“ получают семьи, которые стали примером для подражания, продемонстрировали прочность своих семейных уз, готовность поддерживать друг друга и совместно преодолевать жизненные трудности», — заявила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Минсоц продолжает работу по проверке документов, поступивших от супружеских пар, а также готовит ходатайства на награждение. Всего в 2025 году знак отличия «Семейное счастье» получат около 19 тысяч пар.

Знак отличия «Семейное счастье» учрежден в Челябинской области в Год семьи для поощрения супругов, создавших крепкую семью с традиционными духовно-нравственными ценностями.

Знак отличия могут получить пары, отметившие 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Для этого необходимо обратиться в течение 12 месяцев со дня юбилея в органы социальной защиты. Награжденным супругам выплачивается денежное вознаграждение в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.