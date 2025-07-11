Еще больше домов в Карталинском и Нагайбакском районах получат доступ к газу

Модернизированная газораспределительная станция позволит газифицировать новые поселки

В Челябинской области завершается реконструкция газораспределительной станции в Карталинском районе. Обновленная ГРС позволит газифицировать поселки сразу в нескольких районах, в том числе населенные пункты, куда еще не были подведены сети. Насколько важна модернизация объекта, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Реконструкция позволит увеличить пропускную способность газовой сети от ГРС «Еленинская» с 5 до 10 тысяч кубометров в час. Также блочный пункт редуцирования газа будет понижать давление до безопасного уровня для использования.

«Такие работы позволят увеличить пропускную способность сети в сторону потребителей Нагайбакского района, Парижского сельского поселения и пяти населенных пунктов в Карталинском муниципальном районе», — отметил начальник управления инженерной инфраструктуры министерства ЖКХ Челябинской области Павел Брянский.

Кроме того модернизированная ГРС позволит газифицировать новые населенные пункты и промышленные предприятия. Так, впервые будет газифицирован Кизилчилик.

Работы на станции начались в 2024 году, в настоящее время идут пусконаладочные работы. К концу 2025 года газораспределительную станцию запустят в работу.