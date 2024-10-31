Еще более 90 млн рублей получат южноуральские НКО на соцпроекты в 2024 году

Подведены итоги осеннего конкурса на получение губернаторских грантов

Более 90 миллионов рублей получат южноуральские НКО на реализацию соцпроектов по итогам осеннего конкурса на губернаторские гранты, сообщает Фонд поддержки гражданских инициатив Челябинской области.

Проекты, поданные на конкурс, охватили 13 грантовых направлений. Самыми популярными оказались «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (47 проектов), «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (37 проектов), «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» (30 проектов).

«Из более чем 200 заявок до независимой экспертизы было допущено 195 проектов, победили — всего 62. В числе инициатив-победителей — проекты по поддержке семей, воспитывающих детей с особенностями, социальной реабилитации людей с ВИЧ, позитивному долголетию и популяризации различных видов спорта», — рассказали в фонде.

Самыми активными муниципалитетами по количеству поданных проектов на конкурс (за исключением Челябинска) стали Магнитогорск (19 инициатив), Златоуст (13) и Миасс (8).

Реализация проектов стартует с 1 декабря 2024 года, работа по большинству из них продлится 3—4 месяца. Один из проектов, направленный на помощь бездомным людям первой в России клиники для бездомных, будет реализован до 30 ноября 2027 года.

Добавим, в 2024 году с учетом софинансирования Фонда президентских грантов на поддержку инициатив южноуральцев направлено более 290 миллионов рублей, в том числе 210 миллионов получат НКО, 41 миллион — лучшие проекты жителей региона, средства также будут направлены на софинансирование муниципальных конкурсов.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что за пять лет в различные проекты некоммерческих организаций в Челябинской области были вовлечены более 400 тысяч южноуральцев.