Еще 900 пар из Челябинской области получили знак отличия «Семейное счастье»

О награждении стало известно в канун семейного праздника

В Челябинской области продолжают награждать супругов, проживших вместе более полувека. Накануне Дня семьи, любви и верности знак отличия «Семейное счастье» получили еще около 900 пар, сообщает пресс-служба регионального Минсоца.

Перечень награжденных можно посмотреть в постановлении губернатора по этой ссылке.

Выплаты, предусмотренные к награде, поступят южноуральцам до конца следующей недели.

Начиная с декабря 2024 года, когда и начали вручать награду, ее получили более 15 600 супружеских пар. Всего в 2025 году планируют наградить около 19 тысяч супружеских пар.

В Челябинском зоопарке День семьи отметили около 300 детей и родителей.

В День семьи, любви и верности в Челябинске состоялся крестный ход к памятнику покровителей брака.