Еще 960 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 19 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 2,5 тысячи тестов на коронавирус и получили 960 положительных результатов, среди заболевших есть 98 школьников, сообщает сегодня, 19 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 457 человек. Продолжают лечение 12 тысяч 819 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 76 человек.

Между тем в Челябинской области перестали дистанционно выдавать больничные по ОРВИ и ковиду. Для оформления бюллетеня необходимо лично обратиться к врачу.

Челябинская область ждет распылители для назальной вакцины от коронавируса. Их распределением занимается федеральный Минздрав.

В Челябинске для госпитализации пациентов с коронавирусом работают три ковидные базы. Одна из них предназначена для больных, которым нужен диализ.

О тяжелых случаях коронавируса ИА «Первое областное» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов.

Какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь, куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания, журналисту ИА «Первое областное» рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.