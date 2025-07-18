Еще 800 пар из Челябинской области наградили знаком отличия «Семейное счастье»

Все они прожили в счастливом браке более полувека

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал очередной документ о награждении супружеских пар — долгожителей знаком отличия «Семейное счастье». В постановлении около 800 фамилий. Посмотреть список можно по этой ссылке.

Знак отличия «Семейное счастье» был учрежден в Челябинской области в Год семьи для повышения авторитета семьи и общественного признания прочных семейных уз. Знак отличия могут получить семейные пары, отметившие 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Для этого необходимо обратиться в течение 12 месяцев со дня юбилея в органы социальной защиты.

Замечательную награду на Южном Урале уже получили 16,5 тысячи семей. До конца года наградят еще 2,5 тысячи пар.