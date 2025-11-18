Еще 600 челябинцев получили доступ в интернет

В двух поселениях установили сотовые вышки

В Челябинской области еще 600 жителей деревни Сафоново и села Устьянцево получили доступ в интернет. Им установили вышки в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства, теперь у южноуральцев появилась сеть 4G и голосовая связь, сообщает пресс-служба регионального Минцифры.

Жители Красноармейского округа могут общаться в мессенджерах, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать через интернет, а также делать покупки онлайн.

«В этом году по федеральной программе УЦН 2.0 объекты связи строят в 42 малых населенных пунктах, из них в 26 деревнях и поселках базовые станции уже введены в эксплуатацию. Еще 16 будут обеспечены мобильным интернетом и голосовой связью до конца 2025 года. Таким образом, доступ в Сеть получат еще более 3 тысяч южноуральцев», — отметил министр цифры Челябинской области Игорь Фетисов.

Программа стартовала в 2021 году, за это время мобильный интернет и голосовая связь появились в 160 поселениях. Региональный проект, реализуемый при поддержке губернатора Алексея Текслера, ежегодно выделяет до 20 миллионов рублей для компенсации операторам до 90% затрат на строительство связи в малых населенных пунктах. Работы проводят в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Ранее более 450 жителей Сосновского района Челябинской области также получили доступ к интернету.