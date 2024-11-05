Еще 560 тысяч рублей перечислили южноуральцы на нужды СВО в День народного единства

Сбор проводился в рамках телемарафона Народного фронта на телеканале ОТВ

Сбор Народного фронта «Всё для Победы!» пополнен более чем на полмиллиона рублей благодаря телемарафону на канале ОТВ в День народного единства. За время эфира южноуральцы перечислили 560 тысяч рублей по QR‑коду, который транслировался на экране.

«Эти средства пойдут на нужды наших военнослужащих на передовой. В приоритете — техника: тепловизоры, квадрокоптеры, детекторы дронов», — рассказал в студии ОТВ руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

«Каждый рубль очень важен. Благодарю каждого», — добавил он.

Напомним, это был 16-й телемарафон канала ОТВ. С февраля 2023 года южноуральцы перечислили в поддержку южноуральских бойцов почти 28 миллионов рублей.