Еще 433 пары наградили знаком отличия «Семейное счастье» в Челябинской области

Они прожили бок о бок более 50 лет

Нагрудные знаки «Семейное счастье» в Челябинской области получат еще 433 пары. В браке они прожили более 50 лет. Постановление о награждении подписал губернатор Алексей Текслер, документ размещен на портале официальной правовой информации.

Так, Александровы Вячеслав и Александра из Магнитогорска в браке уже 60 лет. Такой же стаж у Бавыкиных Владислава и Валентины из Златоуста. Деруцковы Владимир и Надежда из Озерска вместе уже 53 года. А у Нины и Владимира Желтовых из Челябинска стаж семейной жизни 63 года.

Напомним, знаком отличия «Семейное счастье» в регионе награждают пары, которые состоят в браке 50, 60 и 70 лет. Предусмотрено и денежное вознаграждение. Для тех, кто прожил вместе 50 лет, его размер составляет 50 тысяч рублей, 60 лет — 100 тысяч, 70 лет — 150 тысяч.

