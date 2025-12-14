Еще 417 пар наградили знаком отличия «Семейное счастье» в Челябинской области

Супруги прожили в браке 50 и более лет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер постановил наградить знаком отличия «Семейное счастье» еще 417 пар за создание крепкой семьи с традиционными духовно-нравственными ценностями. Награды удостоены супруги, прожившие бок о бок 50 лет и более. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

В числе награжденных: Николай и Татьяна Бакшеевы из Озерска со стажем семейной жизни 50 лет; Сергей и Нелли Бабинковы, прожившие вместе 60 лет. Уже полвека в любви и согласии живут Елена и Сергей Петровы из Коркино, Надежда и Леонид Пикуновы из Пласта. Стаж семейной жизни Любови и Анатолия Сидоренко из Чесменского округа — 53 года. А Сергей и Нина Рец из Челябинска в браке уже 60 лет.

Напомним, супругам, которые прожили вместе 50, 60 и 70 лет, не только вручают знаки отличия, но и выплачивают единовременное вознаграждение. Его размер составляет 50, 100 и 150 тысяч рублей соответственно.

Подробнее о том, кто может претендовать на награду, читайте в нашем материале.

Напомним, знак отличия «Семейное счастье» был учрежден в целях повышения авторитета семьи и общественного признания прочных семейных уз.