Накануне с больничного по ковиду выписали 161 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 331 тысяча 845 южноуральцев. Продолжают лечение 4 тысячи 770 пациентов.
Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умер один пациент. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 32 человек.
Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.
В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса, а на днях стартовала прививочная кампания от гриппа. Рассказываем, где поставить прививку в ближайшее время.
Ранее врач Татьяна Цветкова рассказала ИА «Первое областное», от каких штаммов гриппа пришла вакцина в Челябинскую область и почему лучше сделать прививку до середины ноября.