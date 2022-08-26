В Челябинской области 466 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 26 августа 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более семи тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 466 положительных результатов, среди заболевших есть 14 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 345 тысяч 788 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 26 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 161 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 331 тысяча 845 южноуральцев. Продолжают лечение 4 тысячи 770 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умер один пациент. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 32 человек.

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.



В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса, а на днях стартовала прививочная кампания от гриппа. Рассказываем, где поставить прививку в ближайшее время.



Ранее врач Татьяна Цветкова рассказала ИА «Первое областное», от каких штаммов гриппа пришла вакцина в Челябинскую область и почему лучше сделать прививку до середины ноября.

