Еще 302 жителя Челябинской области заболели коронавирусом

Среди заразившихся есть один школьник

В Челябинской области за последние сутки еще у 302 местных жителей диагностирован COVID-19, среди заразившихся есть один школьник. На утро 4 января заболевание подтверждено у 37 326 человек.

От коронавируса в медицинских учреждениях региона проходят лечение 12 986 человек.

«Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 1 224 701. За прошедшие сутки — 2 938 тестов», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.

За прошедшие сутки умерло девять человек. Причиной смерти пяти из них стал COVID-19, еще у четверых он был сопутствующим заболеванием.

«От COVID-19 скончались: пациент, 53 года; пациентка, 68 лет; пациент, 83 года; пациентка, 70 лет; пациентка, 82 года. От других причин: острая ишемическая дистрофия миокарда, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 81 год; хроническая ишемическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 87 лет; злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) — пациент, 70 лет; злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) — пациентка, 81 год», — отметили в пресс-службе ведомства.

На территории Челябинской области продолжает действовать масочный режим. В общественных местах необходимо носить маску, а также соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.