Еще 22 километра трассы М-5 расширят в Челябинской области

Речь идет об участке в горно-заводской зоне — он станет четырехполосным

В Челябинской области отремонтируют 22-километровый участок федеральной трассы М-5 «Урал», сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта дороги от 1705-го до 1727-го километра. Этот участок трассы между Саткой и Златоустом. После ремонта он станет четырехполосным, на нем появится разделительное барьерное ограждение, что значительно повысит безопасность движения.





Проект ремонта включает в себя не только расширение проезжей части, но и капитальный ремонт моста через реку Куваши, установку современного освещения и строительство четырех разворотных петель. Все это улучшит транспортную инфраструктуру горнозаводской зоны и обеспечит более комфортное передвижение для водителей.

Точные сроки начала работ пока не определены. Они будут известны после завершения всех необходимых согласовательных процедур. Однако, получение положительного заключения Госэкспертизы является важным шагом к реализации этого значимого проекта.