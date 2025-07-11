Еще 21 тонна персиков, прибывших в Челябинск из Таджикистана, заражена плодожоркой

Оборот импортных фруктов приостановлен, Россельхоз требует принять срочные меры

Россельхознадзор в Челябинской области приостановил оборот 21 тонны импортных фруктов с плодожоркой, вредитель обнаружен в двух партиях персиков и нектаринов из Таджикистана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Опасной восточной плодожоркой оказались заражены 2,7 тонны персиков и 18,3 тонны нектаринов», — говорится в сообщении.

Ввоз на территорию РФ зараженной растительной продукции был запрещен, владельцам груза — выданы уведомления о принятии мер.

«Оба собственника решили провести карантинное фитосанитарное обеззараживание фруктов, во время которого карантинные насекомые погибнут. Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после повторных лабораторных исследований», — добавили в ведомстве.

Ранее, 4 июля, в партии узбекских фруктов (20,5 тонны нектаринов и 1,5 тонны персиков) также была выявлена восточная плодожорка. Собственник 1,5 тонны персиков принял решение об их уничтожении; нектарины прошли фитосанитарное обеззараживание, собственник получил акт фитосанитарного контроля, позволяющий реализацию фруктов на территории региона.