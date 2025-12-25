Еще 18 остановочных пунктов ЮУЖД получили новые названия

Наименования будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда уже с 2 января 2026 года

ЮУЖД продолжает работу по ренеймингу остановочных пунктов. Названия с обозначением километра уходят в прошлое. Новые — говорящие — названия получили еще 18 остановочных пунктов и один обгонный пункт магистрали, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Для удобства пассажиров остановочные пункты названы так же, как находящиеся поблизости населенные пункты и или географические объекты», — поясняют на ЮУЖД.

В частности, на участке Карталы I — Никель (проходит через Челябинскую и Оренбургскую области) переименованы о. б. п. 216-й километр — в «Гранитный», о. п. 342-й км — в «Ударник», о. п. 412-й км — в «Андреевка», о. п. 419-й км — в «Жуламансай», о. п. 435-й км — в «Елизаветинка».

На участке Чурилово — Нижняя будут переименованы о. п. «Песочные карьеры» — в «Песчаные карьеры», о. п. «Тракторсад» — в «Тракторосад».

Также процесс коснулся двух остановочных пунктов на участке Орск — Рудный Клад и десяти на участке Никель — Сакмарская в Оренбургской области.

Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 2 января 2026 года.