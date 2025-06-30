Еще 1200 пар отмечены знаком отличия за долгие годы совместной жизни

Положенные выплаты поступят супругам до конца этой недели

На Южном Урале еще 1200 супружеских пар удостоены знака отличия «Семейное счастье». Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

Знак «Семейное счастье», учрежденный в Год семьи, призван повысить авторитет семейных ценностей и самые крепкие супружеские пары. Список пар можно посмотреть здесь. Положенные выплаты поступят супругам до конца этой недели.

Награду получают супруги, прожившие вместе 50, 60 или 70 лет. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты в течение года после юбилея.

Всего в регионе уже награждено более 13 тысяч пар, а в 2025 году планируется наградить около 19 тысяч пар.

Как супружеским парам получить награду «Семейное счастье», читайте в отдельном материале.