Еще 12 километров трассы «Иртыш» на Южном Урале станут четырехполосными в 2025 году

Стартовал финальный этап капремонта участка трассы Р‑254 с 25‑го по 37‑й километр

Дорожники приступили к финальному этапу расширения важной федеральной трассы в Челябинской области. Речь идет о дороге Р-254 «Иртыш», где еще 12 км станут четырехполосными до конца текущего года.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», работы ведутся с опережением благодаря дополнительному финансированию.

В рамках капремонта двухполосный участок трассы с 25-го по 37-й километр расширят, установят 16 тысяч погонных метров осевого и краевого барьерного ограждения — именно оно уменьшает до минимума лобовые столкновения, смонтируют более 3 км современного освещения — на участке появятся 190 опор со светодиодными светильниками. Разметку на отремонтированную дорогу нанесут термопластиком, на трассе оборудуют современные посадочные площадки для общественного транспорта и установят новые дорожные знаки.

Рабочее движение по четырем полосам на данном участке планируется открыть уже в текущем 2025 году. Это позволит разгрузить трассу в направлении Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и будет способствовать развитию Особой экономической зоны на территории Красноармейского округа.