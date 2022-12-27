Эпидпорог по ОРВИ в Челябинской области превышен в 2,5 раза

На карантин в регионе закрыто 518 классов в 124 школах

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога в 2,5 раза. По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Челябинской области, за 52-ю неделю зарегистрировано 215,7 случая на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 3,7%. Чаще всего болеют взрослые.

«Уровень заболеваемости ОРВИ в 4,4 раза выше эпидпорога среди взрослого населения, в 2,1 раза среди детей школьного возраста, в 1,45 раза среди детей от 3 до 6 лет, в 1,6 раза среди детей до 3 лет», — уточнили в ведомстве.

По данным на 26 декабря, образовательный процесс приостановлен в 518 классах 124 школ в Челябинской области. Еще восемь школ полностью закрыты.

Жителям региона рекомендуется использовать маски в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, а также в ТРК, магазинах и общественном транспорте.