На прошлой неделе общая заболеваемость снизилась на 23%. Прежде всего это связано с тем, что жители области меньше обращались к врачам из-за праздника.
«В целом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15%. И лишь среди взрослых она превышает эпидпорог на 26%», — говорят в ведомстве.
Накануне глава Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление о проведении массовой вакцинации против клещевого энцефалита. В 2022 году от этой инфекции умерли десять южноуральцев — все они не имели прививок.