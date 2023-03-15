Эпидпорог по ОРВИ среди взрослых в Челябинской области превышен на 26%

Однако заболеваемость продолжает снижаться

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области продолжает оставаться неблагополучной с тенденцией к снижению. Об этом в среду, 15 марта, сообщает региональный Роспотребнадзор.

На прошлой неделе общая заболеваемость снизилась на 23%. Прежде всего это связано с тем, что жители области меньше обращались к врачам из-за праздника.

«В целом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15%. И лишь среди взрослых она превышает эпидпорог на 26%»,

— говорят в ведомстве.