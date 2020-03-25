Эпидпорог по ОРВИ превышен в Челябинской области

За прошедшую неделю добавилось более 20% заболевших.

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В Челябинской области недавно подтвердили ещё четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Но не только эта болезнь продолжает распространяться на территории региона: ситуация с ОРВИ и гриппом также оставляет желать лучшего.

«Ситуация по ОРВИ и гриппу остаётся у нас в регионе напряженной, по прошлой неделе и по текущей уже +23% заболевших. Это пошла уже вторая волна, которая у нас обычно начинается с приходом весны и тепла, поэтому эпидобстановка ещё достаточно напряженная. На сегодняшний день эпидпорог превышает порядка 7 территорий области, но это не Челябинск»,— сообщила Ирина Гехт.

В министерстве здравоохранения Челябинской области ее слова подтвердили, добавив, что ситуация оценивается как неэпидемическая, но с тенденцией к росту.

«За 12 неделю 2020 года в области зарегистрировано 34 210 случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня прошлой недели на 23%. Рост заболеваемости отмечается по всем возрастным группам»,— сообщили в Минздраве.

Напомним, всплеск ОРВИ и гриппа начался в феврале 2020 года. Тогда ученики челябинских школ ушли на карантин, который продлевали три раза. Правда, позже глава Челябинска Наталья Котова сказала, что трехнедельный карантин был лишним, и следовало просто отправить учеников на вынужденный отдых чуть раньше.