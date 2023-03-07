Эпидпорог по ОРВИ и гриппу среди взрослых в Челябинской области превышен на 65%

Ситуация с сезонными инфекциями остается неблагополучной

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области остается неблагополучной. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ по области выросла на 26,5 процента, в том числе среди взрослого населения — на 30,5%, среди детей 7—14 лет — на 22,1%, среди детей 3—6 лет — на 18,8%, среди детей до 3 лет — на 18,4%.

«По данным лабораторного мониторинга, продолжается активная циркуляция вирусов гриппа В и А (H1N1) pdm, а также выявляются риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы и другие инфекции»,

— говорят в Роспотребнадзоре.

В целом уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,2%, а среди взрослых — на 65%. При этом среди детей заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога по всем возрастным группам.

На начало недели на карантине по ОРВИ и гриппу по области находились 26 классов.