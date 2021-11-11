В Челябинской области эпидемиологи обещают эффект от перевода школьников на дистант

Но признают: учиться так постоянно нет смысла

Уже на следующей неделе в Челябинской области ожидают спад заболеваемости острыми респираторными инфекциями и ковидом среди детей. Такой эффект должны дать нерабочие дни и дистанционное обучение школьников. Об этом в четверг, 11 ноября, заявила начальник эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

«В сентябре, октябре заболеваемость росла по всем возрастным группам, в том числе среди детей. А в ноябре, после того как детей разобщили на две недели, мы ждем снижение заболеваемости. Такую тенденцию мы уже видим на примере ОРВИ. Надеемся, то же самое будет с ковидом, инкубационный период которого составляет две недели», — говорит Раиса Косарева.

Также эпидемиолог отметила, что держать детей на дистанте постоянно нет смысла. Сегодня главное — не пускать в коллектив болеющих ребятишек.

«Больные дети не должны выходить на учебу. Я призываю родителей не отправлять таких ребят в школу, а оставлять дома. И не заниматься самолечением, а вызывать на дом врача», — обращается к землякам эпидемиолог.

Также Раиса Косарева рассказала, что в Челябинской области уже есть первые случаи гриппа, эта инфекция пришла в регион раньше обычного. Чтобы защитить себя от болезни, лучше привиться. И кстати, взрослые могут привиться от ковида и гриппа за один раз.