Энциклопедию НКО создают в Челябинской области

Заявиться в проект может любая общественная организация

В Челябинской области начали создавать каталог общественных организаций. Их на Южном Урале больше четырех тысяч. В каталог пока попали около сотни, но региональное управление общественных связей не теряет надежды создать самую полную энциклопедию НКО. Об этом 27 февраля, в Международный день НКО, рассказали в самом управлении.

«Современная жизнь мобильная. Многое в ней очень быстро меняется. Поэтому мы решили, что каталог должен быть электронным. Так мы сможем в любую минуту его дополнить и изменить. Первую версию каталога мы презентуем 1 апреля. В нее войдут НКО, подавшие данные о себе до 20 марта», — заявил начальник управления общественных связей Челябинской области Дмитрий Семенов.

На электронных страницах НКО сможет рассказать о себе, выложить фотографии с ярких мероприятий и оставить свои контактные данные. На странице организации также будут проставлены все «знаки качества» — победы в грантовых конкурсах президента и губернатора. Это поможет привлечь партнеров, волонтеров и получателей социальных услуг.

Первые листы каталога составители посвятят рассказу о состоянии гражданского общества в Челябинской области и существующих мерах поддержки общественных организаций.

«По итогам 2024 года Челябинская область заняла третье место в стране по количеству выигранных президентских грантов. Впереди только Москва и Санкт-Петербург. НКО привлекли в регион более 1,1 млрд рублей. Очередной отбор заявок на конкурс уже объявлен. Если вы сомневаетесь, подавать заявку или нет, обращайтесь к нам, мы поможем подготовить документы. Примерно 25—30% заявок из Челябинской области получают гранты», — обратился к НКО Дмитрий Семенов.

Также в 2024 году Южный Урал занял пятое место в рейтинге «Регион-НКО» Общественной палаты РФ и агентства «РАЭКС Аналитика».

«В регионе создана мощная поддержка НКО. В прошлом году общественные организации получили без малого 200 миллионов рублей в качестве губернаторских грантов. Но нам пока не хватает социально ориентированного бизнеса. Сегодня нужно, чтобы бизнес проникся вашей духовностью, теплотой, добротой и понимал, что важно не только зарабатывать деньги, но и нести в этот мир позитив», — обратился к работникам НКО Дмитрий Семенов.

Сегодня самые крупные НКО собрали на праздник на площадке центра «Мой бизнес». Среди гостей, например, были такие организации, как «Союз женщин», благотворительное движение «Искорка Фонд», фонд «Редкие дети», детский благотворительный фонд «Андрюша». Их социальные проекты сегодня известны далеко за пределами региона.

«Я смотрю в зал и вижу замечательных людей с одухотворенными лицами. Чувствуется, что вы любите людей, что вы живете не для себя. Я вижу людей, которые сами добились огромных успехов и вовлекают других в волонтерскую деятельность», — обратился к участникам встречи председатель Челябинского отделения Российского детского фонда, член Общественной палаты и почетный гражданин Челябинской области Вячеслав Скворцов.

Для НКО также провели нетворкинг-сессию по обмену лучшими практиками работы и экскурсию в Дом НКО, который три года назад открыли на проспекте Ленина, 61б в Челябинске.

Власти надеются, что в ближайшее время половина жителей области будет вовлечена в работу НКО и волонтерство.