Энергетики восстановили электроснабжение в пострадавших от пожаров поселках в Карталинском районе

Ситуация остается на контроле специалистов компании «Россети Урал»

Электроснабжение в пострадавших от пожаров поселках в Карталинском районе полностью восстановлено, сообщили накануне, 10 июля, в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго».

В пятницу, 9 июля, поселки Новокаолиновый, Еленинка, Михайловка и Кизилчилик были обесточены специалистами по обращению МЧС для обеспечения безопасности спасателей и населения. Часть поселка Джабык осталась без электричества из-за пожара.

«К вечеру пятницы, 9 июля, энергетики „Россети Урал“ возобновили электроснабжение всех поселков по нормальной схеме. В 19:55 10 июля энергетики подали напряжение в ту часть поселка Джабык, которая осталась без электроснабжения из-за пожара. Энергетики произвели замену трех пострадавших от огня опор воздушной линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ и провода в пролетах опор. Электроснабжение поселка Джабык полностью восстановлено»,— сообщили в пресс-службе компании.

На данный момент ситуация находится под контролем энергетиков. Все службы «Челябэнерго» работают в режиме повышенной готовности. Кроме того, все действия координируются участниками оперативного штаба правительства Челябинской области.