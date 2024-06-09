Энергетики восстановили электроснабжение после урагана на юге Челябинской области

Было задействовано почти 40 специалистов

Энергетики компании «Россети Урал» восстановили электроснабжение в десяти поселках Агаповского района. Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты работали всю ночь, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома местных жителей.

«В восстановительных работах было задействовано девять бригад в составе 37 человек и 19 единиц спецтехники. В зону технологического нарушения направлены 10 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1450 килоВатт»,— уточнили в компании.

Напомним, в субботу, 8 июня, по территории Агаповского района прошелся торнадо. Ураганный ветер повредил распределительный электросетевой комплекс, в результате без электричества остались жители поселков Субутак, Магнитный, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский и других. К устранению аварии приступили оперативно.

Напомним, торнадо видели и жители Нагайбакского района. Местами сильный ветер повредил крыши домов. После смерча в ряде районов на юге области прошел ливень с крупным градом.