Энергетики установили причину массового отключения света на северо-западе Челябинска

Была повреждена кабельно-воздушная линия 10 кВ

Энергетики «Россети Урал» в течение часа вернули свет жителям северо-запада в Челябинске. Массовое отключение произошло в понедельник, 28 октября, вечером из-за повреждения кабельно-воздушной линии 10 кВ, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе компании.

Без электроснабжения оставались ряд микрорайонов и ЖК в районе Краснопольской площадки, а также ЖК «Ньютон» и поселок L-town. После ряда оперативных переключений в течение часа большая часть потребителей была переведена на резервные схемы электроснабжения.

По данным «Россети Урал», без электричества пока остается только небольшая часть поселка L-town, энергетики прикладывают все усилия, чтобы вернуть свет в дома его жителей в кратчайшие сроки.