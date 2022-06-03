Энергетики со всей России обменяются опытом хранения электричества в Челябинске

В городе под эгидой федеральных Минпрома и Минэнерго пройдет конференция New Russian Battery-Day

Уже 9 июня в Челябинске стартует конференция «New Russian Battery-Day. Системы накопления энергии как драйвер развития электротехнической промышленности и энергетики», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства региона. Мероприятие посвящено внедрению и использованию систем накопления и хранения электроэнергии в различных отраслях промышленности.



Основные организаторы — компания РЭНЕРА (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и челябинское НТЦ «Приводная техника».

«Будущее энергетики — за системами накопления и хранения электроэнергии. И Челябинская область уже зарекомендовала себя как своеобразный центр компетенций в этой сфере. Так, разработанные и выпускаемые на Южном Урале компанией „Приводная техника“ накопители не только не уступают зарубежным аналогам, но по некоторым показателям их продукт даже превосходит изделия тех же Tesla. Неудивительно, что именно в Челябинске третий год подряд проходит профильная конференция по данной тематике. Ее цель — содействовать росту всего рынка систем накопления и хранения электрической энергии и, разумеется, развитию отечественных производителей электротехнической продукции. Это одно из важнейших направлений реализуемой сейчас в России стратегии импортозамещения», — объяснил важность конференции вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук.

В программе NRB-Day — вопросы законодательного обеспечения внедрения новых технологий, обсуждение новых источников энергии, вопросы привлечения инвестиций и многое другое. В качестве спикеров заявлены первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Олег Грибов, руководитель Центра компетенций технологического развития в ТЭК Минэнерго России Олег Жданеев, руководители и эксперты ведущих предприятий отрасли.

Участие уже подтвердили более 70 предприятий со всей страны и из-за рубежа, в том числе ООО «Норникель», ПАО «Россети Центр», «Белоруснефть», ООО «РН-Бурение», ООО «Металлэнергофинанс» и другие.