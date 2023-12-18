Энергетики рассказали, почему постоянно гаснет свет в поселке под Южноуральском

Причина — изношенные электросети соседнего СНТ

В компании «Россети Урал» рассказали, почему жители поселка Планового под Южноуральском постоянно сидят без света. Главная причина неоднократных отключений — технологические нарушения в электроустановках, собственником которых является СНТ «Энергетик».

Напомним, в конце минувшей недели два дня подряд фиксировалось отключение воздушной линии (ВЛ) 6 кВ «Плановый поселок» из-за повреждения в сетях потребителя — СНТ Южноуральская ГРЭС «Энергетик». Кроме того, за истекший год зафиксировано три случая аварийных и неотложных отключений из-за проблем на данной ВЛ — из-за схлеста проводов, срыва изолятора и выхода из строя трансформатора.

«Оборудование находится в неудовлетворительном состоянии. На данный момент отпайка от ВЛ 6 кВ „Плановый поселок“ на СНТ отключена», — сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

Там также пообещали провести дополнительные мероприятия, которые позволят проводить отделение от основной линии без отключения клиентов при технологических нарушениях из-за неудовлетворительного состояния электросетей СНТ.

В компании напомнили, что электросети поселка Планового ранее принадлежали компании-банкроту «АЭС Инвест» и почти полностью изношены. Кроме того, прежний владелец сетей проводил технологическое присоединение клиентов к сетям 0,4 кВ без реконструкции оборудования, именно это на данный момент сказывается на качестве напряжения.

Энергетики прилагают все усилия, чтобы исправить ситуацию.

«За истекший период удалось решить ряд важных для жителей поселка задач. Работы ведутся в плановом режиме, мы реагируем на все заявления жителей и всегда готовы к решению задач по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения жителей. Все плановые отключения электроэнергии производятся в соответствии с законодательством и с заблаговременным уведомлением Единой дежурно-диспетчерской службы о дате и времени введения плановых ограничений», — добавили в компании.