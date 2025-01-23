Энергетики рассказали, почему 22 января поселки под Челябинском остались без света

В редакцию 1obl.ru поступило несколько обращений от жителей

Днем и вечером 22 января жители нескольких поселков пригорода Челябинска на несколько часов остались без электричества. Что лишило южноуральцев привычных благ жизни, рассказали в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Поселок Смолино, деревня Бутаки и поселок Южный Прииск вечером 22 января оказались обесточены из-за неизвестного транспорта, который оборвал провода в пролете опор. Сообщение об этом в ЦЭС поступило в 18:26.

«Часть потребителей энергетики запитали по резервным схемам электроснабжения, но возобновить подачу электроэнергии клиентам полностью удалось только в 23:36. К сожалению, энергетики „Россети Урал“ практически в ежедневном режиме фиксируют разного рода воздействия на воздушные и кабельные линии электропередачи, опоры: автомобильные аварии, строительные работы, погрузка и разгрузка разных предметов или механизмов и другое», — отмечает пресс-служба «Челябэнерго».

Энергетики напоминают: работы в непосредственной близости к энергообъектам ставят под угрозу жизнь и здоровье людей — линии электропередачи находятся под напряжением. И могут привести к нарушению электроснабжения и массовым отключениям электроэнергии в городах и селах.

Часть поселка Привилегия попала под аварийное отключение поздно вечером 22 января. Причиной стал поврежденный изолятор. Бригада Центральных электрических сетей работала ночью, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей поселка. В 01:20 23 января электроснабжение полностью восстановили.

Мы уже сообщали, что 22 января шквалистый ветер оборвал провод, задействованный в электроснабжении города Коркино. Ситуацию взял на контроль губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В результате без электроснабжения временно оставались жители части г. Коркино и один социальный объект. В 12:00 энергетики Центральных электрических сетей челябинского филиала ПАО „Россети Урал“ восстановили электроснабжение лечебного учреждения. В 14:36 еще часть потребителей запитали по резервным схемам электроснабжения. 22 января в 15:14 электроснабжение коркинцев было полностью восстановлено», — сообщили в пресс-службе «Челябэнерго».