Энергетики полностью восстановили электричество в трех поселках под Челябинском

Работы велись с вечера понедельника до утра вторника

Энергетики восстановили электроснабжение трех поселков, расположенных в Сосновском районе, после технологического нарушения с распределительной сети. Как сообщили в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго», работы по устранению ЧП стартовали вечером 29 января и завершились утром 30 января.

По данным компании, отключение линий электропередачи, которое оставило часть потребителей в поселках Моховички, Красное Поле и Прудный без электроэнергии, было связано с повреждением в трансформаторной подстанции. Кроме того, в ходе осмотра специалисты обнаружили повреждения на линии, вызванные протеканием токов короткого замыкания. В ходе устранения неполадок энергетики поэтапно запитывали потребителей и к утру полностью восстановили электроснабжение.

Всего на месте ЧП работали 20 человек и 9 единиц техники. Последствий для системной надежности электроснабжения не зафиксировано.

Напомним, вечером 29 января челябинцы увидели в небе яркие вспышки, которые, как оказалось, были связаны с коротким замыканием на энергообъектах. На место оперативно прибыли энергетики и подключили резервные источники питания, благодаря чему часть потребителей оставалась с электричеством.