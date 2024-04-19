Энергетики обнаружили более 4 млн украденных киловатт-часов в горнозаводской зоне Челябинской области

В ходе рейдов было проверено более 4 тысяч потребителей

В горнозаводской зоне прошли рейды по выявлению хищения электроэнергии — специалисты «Челябэнерго» обнаружили, что у них украли более 4 миллионов киловатт-часов, сообщает пресс-служба компании «Россети Урал».

«Рейды проводились в Уйском, Чебаркульском, Кусинском, Катав-Ивановском, Саткинском, Ашинском районах, а также в Миассе, Чебаркуле, Златоусте и Усть-Катаве. Всего было проверено более 4 тысяч потребителей. Специалисты проверяли показания приборов учета, целостность пломб, наличие договоров на технологическое присоединение, а также „скрытой“ проводки или „набросов“ на линии электропередачи», — рассказали в компании.

Часть фактов незаконного потребления электроэнергии связана с вмешательством в работу приборов учета, входящих в систему дистанционного сбора данных. Это так называемые «заряженные счетчики», собственники которых думают, что контролеры не найдут спрятанное внутри прибора устройство, позволяющее отключать его или изменять показания.

Нарушением со стороны потребителя также является потребление мощности в объемах выше, нежели предусмотрено в документах о технологическом присоединении. Данное превышение оказывает негативное влияние на надежность и качество электроснабжения, может вызывать бесконтрольную нагрузку на электроустановки и даже выход оборудования из строя.

Энергетики напоминают, что несанкционированное потребление электроэнергии приводит к снижению качества и надежности электроснабжения добросовестных потребителей: перепадам напряжения в сети, порче электроприборов, сбоям в электроснабжении и даже пожарам.

Незаконное подключение к электросетям и вмешательство в работу прибора учета влечет за собой наложение административного штрафа и компенсацию стоимости похищенной электроэнергии.