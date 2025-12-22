Энергетики Челябинской области отмечают профессиональный праздник

Сотрудники отрасли успешно адаптируют инфраструктуру под новые условия

Сегодня, 22 декабря, в России отмечают День энергетика. В праздник чествуют тех, кто задействован в выработке, передаче и сбыте электричества и тепловой энергии. От их знаний и компетенций зависит работа промышленных предприятий, социальных объектов, а также комфорт южноуральцев и жителей всей страны.

В Челябинской области в энергетической отрасли трудятся ответственные и талантливые люди, отметил губернатор Алексей Текслер.

«Высокие компетенции и ответственный подход сотрудников энергокомплекса Южного Урала позволяют успешно адаптировать инфраструктуру отрасли под новые условия и требования времени, модернизировать существующие мощности, внедрять самые передовые технологии»,— сказал он.

Алексей Текслер поблагодарил энергетиков за добросовестное отношение к делу и пожелал им дальнейших успехов.

В Челябинской области энергетическая отрасль постоянно развивается. Так, совсем недавно в Южноуральске открылось новое высокотехнологичное производство — завод по выпуску варисторов для ограничителей перенапряжения. Предприятие является уникальным для страны и призвано обеспечить Россию важной продукцией, которую сейчас закупают в Китае.

