Эндоскопист из Челябинска возглавил районную больницу в Долгодеревенском

Главврачом медицинского учреждения назначен Дмитрий Киреев

В больнице села Долгодеревенского, которая обслуживает жителей Сосновского района, новый главврач. Исполняющим обязанности руководителя клиники назначен Дмитрий Киреев, сообщает в четверг, 26 августа, пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Дмитрий Вячеславович Киреев — выпускник Челябинской государственной медицинской академии. Он окончил ее в 2003 году. Потом прошел интернатуру на базе городской клинической больницы № 6 и Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования Министерства здравоохранения РФ — на кафедре хирургии и эндоскопии. С 2004 года Киреев работал врачом-эндоскопистом в челябинской ГКБ № 8, а в 2018 году перешел в ГКБ № 6, где уже спустя два года стал заведовать эндоскопическим отделением», — рассказали в региональном Минздраве.

Бывший главврач районной больницы Владимир Самохвалов, можно сказать, ушел на повышение. Он теперь возглавляет челябинскую городскую больницу № 6. А его предшественник на этом посту бывший главврач ГКБ № 6 Дмитрий Ростовцев возглавил окружной онкодиспансер.