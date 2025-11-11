Эндокринолог Регина Козлова назвала неочевидные причины диабета

Вес при рождении и образ жизни также влияют на риск развития «тихого убийцы»

Распространено мнение, что главная причина диабета — чрезмерная любовь к сладкому. Однако реальные факторы риска этого хронического заболевания, прозванного тихим убийцей, гораздо сложнее. Врач-эндокринолог Областной клинической больницы № 2 Регина Козлова рассказала о менее очевидных угрозах, которые важно знать каждому.

По словам специалиста, диабет возникает из-за недостатка инсулина или неспособности клеток его воспринимать, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови. В долгосрочной перспективе избыток сахара атакует сосуды и нервы, из-за чего страдают почки, глаза, сердце и головной мозг.

Вес при рождении и здоровье матери

Одним из ключевых, но неочевидных факторов риска диабета 2‑го типа является история беременности матери.

«К неочевидному фактору риска развития сахарного диабета 2‑го типа, о котором не подозревают пациенты, относятся их вес при рождении (более 4 килограммов) и диагностированный у их матери во время беременности гестационный сахарный диабет. Ребенок в утробе первым чувствует все колебания сахара в крови женщины, и это сказывается на его метаболизме в будущем», — пояснила Регина Козлова.

В группу риска, по словам врача, попадают и мать, и ребенок. У женщины заболевание может сохраниться или развиться позже, а у ребенка с рождения формируется предрасположенность к лишнему весу — главному «двигателю» диабета 2‑го типа.

Главный враг — лишние килограммы

Эксперт опровергла прямую связь между сладостями и диабетом, сместив акцент на проблему ожирения.

«Жировая ткань не дает клеткам открыться для глюкозы. Набрать вес можно и при адекватном потреблении суточной калорийности: если вести малоподвижный образ жизни, организм не будет успевать тратить эти калории. Конфеты и булочки не являются прямой причиной диабета. Главный враг здесь — лишние килограммы, от которых можно и нужно избавляться», — добавила Регина Алексеевна.

При этом даже небольшая потеря веса дает значительный эффект. Даже при значительном ожирении (3‑й степени) снижение веса всего на 10 килограммов (менее 10% от общей массы) сокращает риск развития диабета в 3 раза. Врач призвала не пренебрегать этим, так как «каждый сброшенный килограмм работает на ваше здоровье».

Причины диабета 1‑го типа и рекомендации

Для диабета 1‑го типа, который развивается быстро, ключевыми факторами риска являются вирусные инфекции (корь, краснуха), наследственность и злоупотребление алкоголем, что негативно влияет на поджелудочную железу.

В заключение врач напомнила о важности регулярной диагностики. Чтобы сохранить здоровье, ежегодно сдавайте кровь на сахар. Анализ включен в программу диспансеризации взрослого населения и является бесплатным.

