«Ему будет лучше у вас»: хозяйка Грея рассказала, почему оставила пса у ветклиники в Челябинске

Женщина самостоятельно связалась с врачом Багратом Агажановым

История с псом по кличке Грей, которого оставили возле ветклиники «Добрый хвост», обрела продолжение. Ветеринар Баграт Агажанов пообщался с женщиной, бросившей своего питомца, — она сама ответила врачу в одном из мессенджеров.

Бывшая хозяйка собаки написала, что ей тяжело далось такое решение после 9 лет жизни с ней.

«Я больше не в состоянии платить за его пакости и болезни. У меня едва хватает денег на его еду, ведь ему прописан недешевый корм. Также я живу в съемном жилье, а он начал все портить: сожрал дверь, напугал соседского мальчика, нагадил на постель. Он никогда в жизни себе такого не позволял. Он стал беспокойным, а я нервной. Начала его бить. Думаю, ему лучше будет с вами», — поделилась женщина, бросившая 9-летнего Грея.

В настоящее время Баграт Агажанов продолжает лечить собаку от многочисленных болезней, а также ищет новую семью для «старичка». Ветеринар признается, что пес ласковый и добрый, ему попросту не хватало человеческого внимания. Поэтому дом для песика разыскивают с особой тщательностью. Чтобы Грей поскорее обрел новых любящих хозяев, Баграт Агажанов объявил, что обеспечит его годовым запасом специализированного корма.

К слову, в ветклинике «Добрый хвост» даже поблагодарили бывшую хозяйку Грея за то, что она не просто выкинула его на улицу, а дала шанс на новую хорошую жизнь. В клинике признались, что в сообщении женщины не увидели и капли раскаяния — только печаль и грусть.