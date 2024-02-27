Эмир Кустурица, Игорь Бутман и Роман Костомаров выступят с лекциями на Всемирном фестивале молодежи

Он пройдет в Сочи с 2 по 6 марта

Просветительский марафон «Знание. Первые» пройдет в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи. С 2 по 6 марта спикеры обсудят актуальные темы, включая глобальные вызовы времени и сохранение исторической правды, сообщают организаторы форума.

В программе мероприятия лекции, мастер-классы и диалоги с выдающимися государственными деятелями, учеными и культурными лидерами. Среди зарубежных спикеров — сербский кинорежиссер Эмир Кустурица и актеры Бурак Озчивит и Сыла Тюркоглу. Марафон объединит множество выдающихся российских деятелей.

«Для нас большая честь и ответственность — стать генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи. Проделана огромная работа. Мы запланировали на площадке целый ряд мероприятий. Безусловно, главным событием станет наш федеральный просветительский марафон „Знание. Первые“, который пройдет с 2 по 6 марта и объединит шесть площадок „Города молодежи мира“. Пообщаться с российскими и зарубежными лекторами, задать вопросы, получить знания смогут не только 20 тысяч участников фестиваля — это станет доступно для ребят со всего мира», — прокомментировал директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Он также пояснил, что самые яркие выступления будут транслироваться на нашем «Знание. ТВ». В числе заявленных лекторов также будут: сенатор РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Среди деятелей культуры ожидаются Юрий Башмет, Игорь Бутман, телеведущая Ольга Бузова. Своим опытом поделятся легендарные спортсмены Евгения Медведева, Роман Костомаров. В целом более 100 выдающихся лекторов из самых разных сфер выступят на марафоне.