Проводятся технические работы по восстановлению земляного вала за поселком Пионерским. Уровень воды за день снизился на 30 сантиметров.
После обращений жителей закуплены четыре помпы для откачки воды в поселениях.
В филиале школы № 4 открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от подтоплений.
«В центр сбора и оказания гуманитарной помощи Ириной Текслер передано 300 продуктовых наборов. В администрации района организован сбор заявлений от жителей на оказание материальной помощи от последствий чрезвычайной ситуации. Ежедневно докладываю губернатору Челябинской области о проводимой работе», — сообщил глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов.
В Еткульском и Саткинском районах ситуация стабилизировалась.
В Копейске введен режим ЧС из-за подтопления частных и многоквартирных домов.
Челябинцы начали отправлять деньги на спецсчет для пострадавших от подтопления. Оператором сбора средств выступает Союз женщин Челябинской области.