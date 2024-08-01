Еманжелинский район постепенно освобождается от воды

Организован пункт сбора гуманитарной помощи

Проводятся технические работы по восстановлению земляного вала за поселком Пионерским. Уровень воды за день снизился на 30 сантиметров.

После обращений жителей закуплены четыре помпы для откачки воды в поселениях.

В филиале школы № 4 открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от подтоплений.

«В центр сбора и оказания гуманитарной помощи Ириной Текслер передано 300 продуктовых наборов. В администрации района организован сбор заявлений от жителей на оказание материальной помощи от последствий чрезвычайной ситуации. Ежедневно докладываю губернатору Челябинской области о проводимой работе», — сообщил глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов.

В Еткульском и Саткинском районах ситуация стабилизировалась.



В Копейске введен режим ЧС из-за подтопления частных и многоквартирных домов.



Челябинцы начали отправлять деньги на спецсчет для пострадавших от подтопления. Оператором сбора средств выступает Союз женщин Челябинской области.

