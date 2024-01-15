Еманжелинск увеличил подъемные для приезжающих в малые территории медиков

Вместо 200 тысяч рублей им будут платить по 300 и 500 тысяч

В Еманжелинском районе Челябинской области на 2024 год увеличили размер подъемных, которые власти готовы платить переезжающим на село медицинским работникам. Решение о повышении выплат приняли депутаты районного собрания.

В прошлом году районные подъемные составляли по 200 тысяч рублей на работника, а уже в 2024 году фельдшеры будут получать 300 тысяч рублей, а врачи — 500 тысяч рублей. Сумма будет выплачиваться из бюджета района.

С инициативой увеличить размер подъемных выступил руководитель районной больницы № 1 Ринад Шахмарданов.